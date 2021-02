Gf Vip 5, arriva il chiarimento tra Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Dayane Mello, ma… (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda lunedì sera ha lasciato parecchi strascichi all’interno della Casa, soprattutto tra Dayane Mello, Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. A provocare la lite sono state le affermazioni di Dayane in puntata, durante la quale ha raccontato di provare per Rosalinda non una semplice amicizia, ma un amore vero e proprio. Queste frasi non sono piaciute a Tommaso, il quale ha accusato la modella brasiliana di fingere un interesse che in realtà non ha, mentre fuori molte persone ancora vengono discriminate per provare un sentimento nei confronti di una persona dello stesso sesso. La lite tra i due concorrenti ha infiammato anche il web e in molti hanno preso le distanze dalle parole di ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda lunedì sera ha lasciato parecchi strascichi all’interno della Casa, soprattutto tra, Rosalinda Cannavò,. A provocare la lite sono state le affermazioni diin puntata, durante la quale ha raccontato di provare per Rosalinda non una semplice amicizia, ma un amore vero e proprio. Queste frasi non sono piaciute a, il quale ha accusato la modella brasiliana di fingere un interesse che in realtà non ha, mentre fuori molte persone ancora vengono discriminate per provare un sentimento nei confronti di una persona dello stesso sesso. La lite tra i due concorrenti ha infiammato anche il web e in molti hanno preso le distanze dalle parole di ...

IsaeChia : #GfVip 5, arriva il chiarimento tra #TommasoZorzi, #StefaniaOrlando e #DayaneMello, ma... #TzVip #SoVip - Notiziedi_it : Grande Fratello Vip, tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga arriva il primo avvicinamento importante - angeliquepoison : RT @angeliquepoison: #IlaryBlasi conduttrice de L’ #IsoladeiFamosi: la carriera tv, l’amore con Totti, i figli - ZGravita : RT @labaronss: @Senzanomeconlak Dayane ha sicuramente avuto un’infanzia terribile ma é arrivata in Italia, fa la modella. C’è gente che non… - no_comment____r : RT @labaronss: Dayane ha sicuramente avuto un’infanzia terribile ma é arrivata in Italia, fa la modella. C’è gente che non arriva a fine me… -