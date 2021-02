Fonseca: “Turno ancora aperto. Serve attenzione. Giocherà El Shaarawy” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani in Europa League con lo Sporting Braga. Queste le sue parole:“Il Turno non è ancora chiuso, ci sarà ancora da fare attenzione e non sottovalutare gli avversari. El Shaarawy? Giocherà, è pronto per aiutare la squadra. Pastore? Non possiamo dimenticare che è stato fermo tanto tempo, sta recuperando piano piano. Per me è stato importante Pastore vicino alla squadra. Può esser pronto a tornare, è importante averlo vicino alla squadra”. Chi tra Kumbulla, Smalling e Ibanez pensa di recuperare per il Milan?“Penso che per Smalling e Ibanez sarà difficile, vediamo Kumbulla che è più vicino a tornare”. Come sta Spinazzola?“Può giocare dall’inizio, sta bene”. El Shaarawy ha ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Paulo, tecnico della Roma, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani in Europa League con lo Sporting Braga. Queste le sue parole:“Ilnon èchiuso, ci saràda faree non sottovalutare gli avversari. El, è pronto per aiutare la squadra. Pastore? Non possiamo dimenticare che è stato fermo tanto tempo, sta recuperando piano piano. Per me è stato importante Pastore vicino alla squadra. Può esser pronto a tornare, è importante averlo vicino alla squadra”. Chi tra Kumbulla, Smalling e Ibanez pensa di recuperare per il Milan?“Penso che per Smalling e Ibanez sarà difficile, vediamo Kumbulla che è più vicino a tornare”. Come sta Spinazzola?“Può giocare dall’inizio, sta bene”. Elha ...

