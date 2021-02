De Magistris sindaco di Napoli | «In zona gialla meglio aprire 24 ore su 24»

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Luigi Deè ildidurante una puntata del programma Omnibus (La 7) ha espresso il proprio parere su alcuni argomenti importati in questo periodo di pandemia. Il primo cittadino ha parlato del problema dell’economia, della gestione della crisi e del comportamento della cittadini di fronte alle restrizioni imposte per frenare il contagio. >> Covid, Ilaria Capua: «Numero morti è da brivido. Vaccino? Senza restrizioni non basta» Luigi Dee il suo pensiero sui cittadini Ildi, Luigi de, intervenuto a Omnibus su La7 ha affermato: «Non mi associo all’ipocrisia di chi critica le persone che camminano per strada inchiedendosicome mai lo fanno. Se non vogliamo vedere ...