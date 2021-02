Covid, Speranza “Siamo all'ultimo miglio, serve unità” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo all'ultimo miglio, ad un passaggio delicato e decisivo per vincere finalmente questa lunga e difficile battaglia che stiamo conducendo da mesi”. Lo ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza, nelle sue comunicazioni al Senato sull'emergenza coronavirus.Per Speranza adesso “serve uno sforzo unitario” e “una leale collaborazione a Roma come in tutte le regioni”. “Le polemiche – ha aggiunto – disorientano cittadini sempre più stanchi per la lunga crisi, preoccupati e incerti per il loro futuro perchè colpiti dalle conseguenze della pandemia”.Secondo il ministro “insieme all'unità e alla responsabilità è indispensabile dire sempre la verità al Paese”. Speranza ha lanciato “un messaggio di fiducia”. “Argineremo il virus – ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “all', ad un passaggio delicato e decisivo per vincere finalmente questa lunga e difficile battaglia che stiamo conducendo da mesi”. Lo ha detto il ministro della salute, Roberto, nelle sue comunicazioni al Senato sull'emergenza coronavirus.Peradesso “uno sforzo unitario” e “una leale collaborazione a Roma come in tutte le regioni”. “Le polemiche – ha aggiunto – disorientano cittadini sempre più stanchi per la lunga crisi, preoccupati e incerti per il loro futuro perchè colpiti dalle conseguenze della pandemia”.Secondo il ministro “insieme all'e alla responsabilità è indispensabile dire sempre la verità al Paese”.ha lanciato “un messaggio di fiducia”. “Argineremo il virus – ...

Radio1Rai : ??#Covid #Speranza in Senato: “Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla p… - fattoquotidiano : Covid, Speranza: “Prossimo Dpcm valido fino a dopo Pasquetta. Non possiamo abbassare la guardia, serve prudenza. L’… - Corriere : Speranza: «L’Rt medio è quasi a 1, non ci sono le condizioni per allentare le misure» - Adnkronos : #NuovoDpcm #Draghi 6 marzo, @robersperanza: 'Non si possono allentare misure' - CastellinoLuigi : RT @fattoquotidiano: Covid, Speranza: “Fondamentale non alimentare polemiche che disorientano i cittadini. Dobbiamo sempre dire la verità”… -