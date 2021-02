Coronavirus, in Lombardia 38 decessi. Aumentano i nuovi casi, in calo i ricoveri in terapia intensiva (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il bollettino del 24 febbraio REGIONE Lombardia 24 febbraio 2021 Sono 38 le vittime registrate in Lombardia nelle ultime 24 ore con una diagnosi di Coronavirus. Il numero dei nuovi pazienti positivi è arrivato a 3.310. Ieri il numero delle vittime era più alto, 43, mentre quello dei nuovi positivi più basso, 2.480. A cambiare è stato anche il numero dei tamponi, se ieri è stato di 35.249, oggi è arrivato a 50.268. Passando invece agli ingressi in terapia intensiva, il numero di oggi è stato 24, quelli di ieri 29. Al momento il totale di pazienti ricoverati in questo reparto è di 406. Il totale dei ricoverati con sintomi sfiora la soglia dei 4mila pazienti: 3.946. Le province Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il bollettino del 24 febbraio REGIONE24 febbraio 2021 Sono 38 le vittime registrate innelle ultime 24 ore con una diagnosi di. Il numero deipazienti positivi è arrivato a 3.310. Ieri il numero delle vittime era più alto, 43, mentre quello deipositivi più basso, 2.480. A cambiare è stato anche il numero dei tamponi, se ieri è stato di 35.249, oggi è arrivato a 50.268. Passando invece agli ingressi in, il numero di oggi è stato 24, quelli di ieri 29. Al momento il totale di pazienti ricoverati in questo reparto è di 406. Il totale dei ricoverati con sintomi sfiora la soglia dei 4mila pazienti: 3.946. Le province Ecco idisuddivisi per ...

