Continua a crescere la curva epidemica nella Bergamasca | ecco i comuni più colpiti

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 17 febbraio al 23 febbraio 2021, un incremento complessivo di nuovi casi pari a +261, con media giornaliera di nuovi casi pari a 184. Ciò determina un ulteriore incremento della. Il valore di incidenza complessivo settimanale sale a 112 casi per 100.000 abitanti. Le aree critiche sono nuovamente rappresentate dagli ambiti confinanti con la provincia di Brescia e con il distretto di Bergamo Ovest. Imaggiormente impattatisettimana in studio sono quelli di Valgoglio (tasso di incidenza 27.6 per 1.000 abitanti; 16 nuovi casi, +6 nuovi casi rispetto alla settimana scorsa), Villongo (tasso di incidenza 5.5 per 1.000 abitanti; 46 nuovi ...