Congo, Italia chiede “risposte chiare”. Le pressioni sull’Onu (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Luigi Di Maio ha accolto ieri sera a Roma, al fianco del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, le salme di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, uccisi in un agguato a un convoglio del Programma alimentare mondiale nella Repubblica democratica del Congo. 'E' stato straziante', dirà poche ore dopo nell'Aula di Montecitorio, dove il ministro si è presentato per una doverosa informativa sui tragici eventi che hanno determinato la morte dell'ambasciatore Italiano e del carabiniere che lo accompagnava e proteggeva. Il ricordo del ministro è accolto con un applauso convinto, prolungato, sia alla Camera che in Senato. La voce di Di Maio è rotta dall'emozione in diverse fasi della sua ricostruzione. Sull'agguato, la sua dinamica e le eventuali responsabilità stanno già indagando i carabinieri del Ros, arrivati a Goma ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Luigi Di Maio ha accolto ieri sera a Roma, al fianco del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, le salme di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, uccisi in un agguato a un convoglio del Programma alimentare mondiale nella Repubblica democratica del. 'E' stato straziante', dirà poche ore dopo nell'Aula di Montecitorio, dove il ministro si è presentato per una doverosa informativa sui tragici eventi che hanno determinato la morte dell'ambasciatoreno e del carabiniere che lo accompagnava e proteggeva. Il ricordo del ministro è accolto con un applauso convinto, prolungato, sia alla Camera che in Senato. La voce di Di Maio è rotta dall'emozione in diverse fasi della sua ricostruzione. Sull'agguato, la sua dinamica e le eventuali responsabilità stanno già indagando i carabinieri del Ros, arrivati a Goma ...

DavidSassoli : Bandiere a mezz’asta al Parlamento Europeo. Onore e profondo dolore per le vittime della missione umanitaria in Con… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio del Governo e suo per la tragica morte di Luc… - peppeprovenzano : Oggi l’Italia piange la morte in #Congo dell’ambasciatore #Attanasio e del carabiniere Iacovacci, e perde un altro… - Toniapatty : RT @TELADOIOLANIUS: #DiMaio : 'Con Matera che state facendo?' #Emiliano , Pres. Puglia : 'Matera è in Basilicata' Giustamente uno che non c… - ale_attardo : RT @Pres_Casellati: Il mio ricordo dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo. -