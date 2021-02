Con tutto il cuore: immagini ufficiali dal set (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È iniziata (lunedì 22 febbraio) la quinta settimana di riprese di CON tutto IL cuore il film che Vincenzo Salemme sta girando a Napoli dove termineranno venerdì 6 marzo. Ci sono nuove immagini? In queste nuove foto di scena vediamo Vincenzo Salemme e Serena Autieri che nel film interpreta Clelia, una ex fidanzata del professore di latino e greco Ottavio Camaldoli interpretato da Vincenzo Salemme. Il cast Il film vede come protagonisti principali Vincenzo Salemme, Serena Autieri, Cristina Donadio, con la partecipazione di Maurizio Casagrande. Fanno parte del cast anche Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Andrea Di Maria, Vincenzo Borrino, Gennaro Guazzo, Ciro Capano, Rodolfo Corsato, Marcello Romolo. Sinossi Vincenzo Salemme ha tratto il film dalla sua opera teatrale “Con tutto il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È iniziata (lunedì 22 febbraio) la quinta settimana di riprese di CONILil film che Vincenzo Salemme sta girando a Napoli dove termineranno venerdì 6 marzo. Ci sono nuove? In queste nuove foto di scena vediamo Vincenzo Salemme e Serena Autieri che nel film interpreta Clelia, una ex fidanzata del professore di latino e greco Ottavio Camaldoli interpretato da Vincenzo Salemme. Il cast Il film vede come protagonisti principali Vincenzo Salemme, Serena Autieri, Cristina Donadio, con la partecipazione di Maurizio Casagrande. Fanno parte del cast anche Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Andrea Di Maria, Vincenzo Borrino, Gennaro Guazzo, Ciro Capano, Rodolfo Corsato, Marcello Romolo. Sinossi Vincenzo Salemme ha tratto il film dalla sua opera teatrale “Conil ...

CarloCalenda : Il piano vaccinale italiano è sempre stato fragile, privo di dettagli implementativi, a tratti - Primule - assurdo… - marcotravaglio : MARIO TRANSFORMER Descritto come l’antitesi di Conte e “tutto il contrario dei giallorossi” (Libero), anche se ha t… - ZZiliani : Che palle ‘sti morti che ti costringono a perdere tempo per tweet di condoglianze e a sbatterti per sapere anche co… - sheeriss_ : RT @xaidnlou: Per me uno dei tanti motivi per cui non si riescono a riconoscere la bifobia, o la transfobia, o la lesbofobia, risiede nel f… - sim__on__ : @JabbahJibbah @Ely7410 Piano piano si, lui è partito già con 'e perché non ci dicono di fare la valigia? Come farem… -

Ultime Notizie dalla rete : Con tutto Salvini ora sferza il governo: "Riaprire, cambio di marcia" ... ' si partirà una settimana prima, già questo è un segnale di cambiamento , si parte con una ... ' Nel prossimo Dpcm farò di tutto perché ci siamo dei segnali di ritorno alla vita, di riapertura ' . Tra ...

SG Company, Verdesca: da aumento capitale 2,4 mln per sviluppo ...diciamo che nel momento della pandemia abbiamo capito immediatamente che dovevamo congelare tutto ... SG ha lanciato un aumento di capitale 1 a 1 chiuso con una raccolta di 2,4 milioni di euro che la ...

Meteo: fino a Venerdì IMPONENTE ANTICICLONE SCALDA-TUTTO con TEMPERATURE fino a 23°C. Le PREVISIONI nel DETTAGLIO iLMeteo.it Bosch-Dragon/Penske insieme in Formula E Bosch Motorsport e il Team DRAGON/PENSKE AUTOSPORT, con sede a Los Angeles e nel Regno Unito, hanno siglato una partnership di lungo termine per le auto da corsa che partecipano al Campionato mondiale ...

Venezia è sempre più 'cinese', quasi raddoppiate le imprese in 10 anni (AGI) Che Venezia sia sempre più in mano ad imprenditori cinesi è un adagio che da anni ormai ogni veneziano ripete e sente ripetere. Ma quanto in che misura questa 'avanzata' si è manifestata? L'AGI ...

... ' si partirà una settimana prima, già questo è un segnale di cambiamento , si parteuna ... ' Nel prossimo Dpcm farò diperché ci siamo dei segnali di ritorno alla vita, di riapertura ' . Tra ......diciamo che nel momento della pandemia abbiamo capito immediatamente che dovevamo congelare... SG ha lanciato un aumento di capitale 1 a 1 chiusouna raccolta di 2,4 milioni di euro che la ...Bosch Motorsport e il Team DRAGON/PENSKE AUTOSPORT, con sede a Los Angeles e nel Regno Unito, hanno siglato una partnership di lungo termine per le auto da corsa che partecipano al Campionato mondiale ...(AGI) Che Venezia sia sempre più in mano ad imprenditori cinesi è un adagio che da anni ormai ogni veneziano ripete e sente ripetere. Ma quanto in che misura questa 'avanzata' si è manifestata? L'AGI ...