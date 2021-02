"Con Salvini dialoghiamo su cose che hanno senso", dice Bonaccini (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - “Salvini credo di avere dimostrato di poterlo anche battere quando sembrava invincibile poco più di un anno fa” nelle elezioni in Emilia Romagna, “e quando si voterà per le politiche Pd e Lega si torneranno a dividere avendo idee diverse su tante cose”. Detto questo “non vedo perché anche con un avversario politico, laddove dica cose che credo possano avere un senso, non si possa discutere e dialogare”: così il governatore Stefano Bonaccini, ospite di Mattino 5, è tornato sulla proposta condivisa con il segretario della Lega, di tenere aperti i ristoranti anche a cena nelle zone a minore rischio di contagi. “Da ieri sera - ha aggiunto Bonaccini - sto ricevendo un sacco messaggi di persone che mi dicono 'hai fatto bene e non rinunciare all'idea che in politica anche persone distanti dal punto di vista del ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - “credo di avere dimostrato di poterlo anche battere quando sembrava invincibile poco più di un anno fa” nelle elezioni in Emilia Romagna, “e quando si voterà per le politiche Pd e Lega si torneranno a dividere avendo idee diverse su tante cose”. Detto questo “non vedo perché anche con un avversario politico, laddove dica cose che credo possano avere un, non si possa discutere e dialogare”: così il governatore Stefano, ospite di Mattino 5, è tornato sulla proposta condivisa con il segretario della Lega, di tenere aperti i ristoranti anche a cena nelle zone a minore rischio di contagi. “Da ieri sera - ha aggiunto- sto ricevendo un sacco messaggi di persone che mi dicono 'hai fatto bene e non rinunciare all'idea che in politica anche persone distanti dal punto di vista del ...

