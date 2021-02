Chi è Sophie Codegoni Tronista Uomini e Donne: Scelta, Età e Instagram (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sophie Codegoni è una modella di diciotto anni, nata a Varese ma crescita a Rimini, nota per essere stata Tronista di Uomini e Donne 2020 2021, scegliendo Matteo Ranieri. Al suo posto alla fine del trono Samantha Curcio. Chi è Sophie Codegoni? Nome: Sophie Codegoni Data di nascita: Dicembre 2000 Età: 19 Anni Segno zodiacale: Informazione non disponibile Professione: Modella Luogo di nascita: Riccione Altezza: 171 cm Peso: Informazione non disponibile Tatuaggi: Sophie Codegoni ha alcuni tatuaggi sul suo corpo, quelli più visibili sono quello sulla spalla, la scritta e l’occhio egizio Profilo Instagram ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 24 febbraio 2021)è una modella di diciotto anni, nata a Varese ma crescita a Rimini, nota per essere statadi2020 2021, scegliendo Matteo Ranieri. Al suo posto alla fine del trono Samantha Curcio. Chi è? Nome:Data di nascita: Dicembre 2000 Età: 19 Anni Segno zodiacale: Informazione non disponibile Professione: Modella Luogo di nascita: Riccione Altezza: 171 cm Peso: Informazione non disponibile Tatuaggi:ha alcuni tatuaggi sul suo corpo, quelli più visibili sono quello sulla spalla, la scritta e l’occhio egizio Profilo...

sara_difalco : RT @amici_da: E questa è la meravigliosa SOPHIE gatta buonissima e dolce, 7 mesi, è stata sterilizzata appena in tempo e testata..ora aspet… - revyexcel : RT @amici_da: E questa è la meravigliosa SOPHIE gatta buonissima e dolce, 7 mesi, è stata sterilizzata appena in tempo e testata..ora aspet… - sophie_altan : @TeresaBellanova Ogni giorno chi porta passeggini nella metro di Milano .. - crispyfede1 : @agb_sophie @SimoGianlorenzi Quindi io non mi metto a discutere la nomination di Dayane. Ma chi la attacca quando h… - gf_dario : Samantha già pupilla di Tina, Sophie chi??? #uominiedonne -