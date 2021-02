Champions, Atalanta-Real Madrid 0-1: ma la Dea è da applausi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’Atalanta perde 1-0 in casa con il Real Madrid ma esce a testa alta dal confronto con i giganti spagnoli. Anzi, a recriminare dopo l’andata degli ottavi di finale di Champions League è proprio la Dea. La squadra di Gasperini gioca in inferiorità numerica per quasi tutta la partita, causa la contestata e severa espulsione di Freuler al 17? per un fallo al limite su Mendy, e alla mezz’ora perde anche Zapata, costretto a lasciare il posto a Pasalic per un infortunio. Ma il Real non brilla e nel primo tempo il portiere dei bergamaschi Gollini deve fare gli straordinari solo poco prima dell’intervallo su una punizione insidiosa di Kroos. Anche nella ripresa la squadra di Zidane fatica a imporsi, l’Atalanta assapora l’impresa ma all’86’ arriva la doccia fredda del gol di Mendy con una ... Leggi su funweek (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’perde 1-0 in casa con ilma esce a testa alta dal confronto con i giganti spagnoli. Anzi, a recriminare dopo l’andata degli ottavi di finale diLeague è proprio la Dea. La squadra di Gasperini gioca in inferiorità numerica per quasi tutta la partita, causa la contestata e severa espulsione di Freuler al 17? per un fallo al limite su Mendy, e alla mezz’ora perde anche Zapata, costretto a lasciare il posto a Pasalic per un infortunio. Ma ilnon brilla e nel primo tempo il portiere dei bergamaschi Gollini deve fare gli straordinari solo poco prima dell’intervallo su una punizione insidiosa di Kroos. Anche nella ripresa la squadra di Zidane fatica a imporsi, l’assapora l’impresa ma all’86’ arriva la doccia fredda del gol di Mendy con una ...

ZZiliani : Va be’ che #Agnelli, esattamente due anni fa a Londra, aveva detto che l’Atalanta in #Champions senza alcuna storia… - GoalItalia : Il Real era a caccia della Decima ?? L'Atalanta era in Serie B ?? 10 anni fa, #AtalantaRealMadrid in Champions sembr… - mundodeportivo : ?? Atalanta - Real Madrid ??? Stadio di Bergamo ? 21:00h ?? @mariocalcast #UCL - germanocassese : RT @NoireButterfly_: LA ME NONA POERINA LA FA SOO LA MINESTRINA, LA MINESTRINA L'È MAI A SE, AN SE IN ARIA TOCH I DE ATALANTA OLÈ OLÈ FINAL… - _DAGOSPIA_ : FELTRI: IL REAL E L’ARBITRO CIUCCO BATTONO VERGOGNOSAMENTE UN’ATALANTA IN 10 - E SU TREVISANI E ADAN… -