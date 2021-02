Caterina Balivo compleanno | chi è l’ospite a sorpresa?

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ha da poco compiuto 41 anni, e nonostante i divieti dovuti all’emergenza Covid di organizzare eventi, ha festeggiato in casa con la sorella e alcune amiche decisamente speciali il suo. Su Instagram il giudice de Il Cantante Mascherato ha pubblicato non solo le storie della cena casalinga, ma anche alcuni video dove celebra la sua festa in serenità. Ospite adel riservato evento Belén Rodrìguez, amica di, che la conduttrice ha voluto insieme alla sue amiche d’infanzia. La showgirl argentina è apparsa in perfetta forma, felice di augurare buonallae molto affiatata con le altre ragazze presenti. Un momento davvero speciale perche ha voluto condividere con chi le vuole bene, e ...