Baroni | “Il Benevento è cresciuto | può diventare una grande realtà”

E' stato l'artefice della prima promozione in serie A del Benevento, ora Marco Baroni allena la Reggina sognando di ripetere l'impresa, magari il prossimo anno: "L'ambiente nel Sannio è cresciuto, quando c'ero io serviva un po' di esperienza ma ora credo che il Benevento possa diventare una realtà nel campionato di serie A", ha dichiarato alla trasmissione "Si gonfia la rete". Sia Napoli che Benevento in vista del derby si troveranno a fronteggiare diverse assenze, questo potrebbe essere un fattore: "I giocatori ci vogliono sempre, gestire questa cosa non è mai facile e sono difficoltà che in questo momento si possono incontrare. La cosa importante è trovare soluzioni, le squadre non devono avere alibi ma le assenze possono avere un ...

