Atletico Madrid | Simeone | «Momento difficile per noi | ma…» – VIDEO

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa contro il Chelsea. Le sue parole Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone cerca di tenere alto l'entusiasmo dopo la sconfitta in casa contro il Chelsea nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Momento difficile – «Stiamo attraversando un Momento difficile. La nostra realtà è determinata dalle ultime 5 gare ed è basata sui cattivi risultati e non su ciò che abbiamo visto sul campo. Ora dovremo cercare di lavorare duramente per provare a migliorare. Questa sfida è diventata più difficile, perché più avanti giocheremo fuori casa e loro partiranno ...

