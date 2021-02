Atalanta Real Madrid 0-0 LIVE: tiro pericoloso di Kroos (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per l’andata degli ottavi di Champions League 2020/2021 tra Atalanta e Real Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium” Atalanta e Real Madrid si affrontano nel match valido per l’andata degli ottavi di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Real Madrid 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 5? Chance per l’Atalanta – Cross sballato di Gosens sul quale si avventa Maehle che rimette in mezzo e per poco l’altro quinto nerazzurro non colpisce di testa a due passi dalla porta 10? Djimsiti spazza – Kroos si incarica della battuta del calcio da fermo. Il suo cross morbido sul ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per l’andata degli ottavi di Champions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Gewiss Stadium”si affrontano nel match valido per l’andata degli ottavi di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 5? Chance per l’– Cross sballato di Gosens sul quale si avventa Maehle che rimette in mezzo e per poco l’altro quinto nerazzurro non colpisce di testa a due passi dalla porta 10? Djimsiti spazza –si incarica della battuta del calcio da fermo. Il suo cross morbido sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Real Atalanta - Real Madrid 0 - 0 diretta live: punizione di Asensio, Gollini blocca 25'st Il giro palla del Real Madrid è lento. E permette alla squadra di Gasperini di essere sempre pronta a chiudere ogni possibile varco.

Atalanta - Real Madrid, infortunio per Duvan Zapata: fuori alla mezz'ora Due tegole nel giro di pochi minuti. Prima il rosso a Freuler, poi l'infortunio di Duvan Zapata: il primo tempo di Atalanta - Real Madrid, per Gasperini, si rivela amaro. L'attaccante colombiano, tra i migliori della prima mezz'ora, si ritrova costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema muscolare. ...

Atalanta-Real Madrid 0-0 LIVE, il risultato in diretta Sky Sport Atalanta-Real: subito Freuler espulso, scoppia la polemica L'Atalanta si ritrova in dieci uomini subito al 18' dell'andata dell'ottavo di Champions contro il Real Madrid a causa dell'espulsione di Freuler. Vinicius va giù fuori area dopo un contatto con lo ...

Migliaia di tifosi a Bergamo per gara Atalanta Oggi, una folla di migliaia di tifosi dell'Atalanta ha accolto con cori, striscioni e fumogeni l'arrivo del pullman della squadra nerazzurra allo stadio, in vista della gara di andata degli ottavi di ...

