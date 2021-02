Appio Latino, si distrae per riporre la spesa nella borsa e le rubano il monopattino: 35enne tenta la fuga con calci e spintoni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ bastato un attimo di distrazione, il tempo necessario per riporre la spesa appena acquistata nel vicino supermercato nella borsa e perdere così d’occhio il monopattino, per far approfittare dell’occasione il malvivente che stava osservando la donna e che, con una mossa repentina è salito a bordo del mezzo e si è dato alla fuga. E’ successo due giorni fa a Roma, nei pressi della fermata metro “Colli Albani”. L’intervento dei poliziotti e la reazione del malvivente: calci e spintoni Ma la scena non è passata inosservata agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Appio che hanno arrestato per rapina, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale il cittadino di origini romene che ha soffermato la sua attenzione verso la donna ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ bastato un attimo di distrazione, il tempo necessario perlaappena acquistata nel vicino supermercatoe perdere così d’occhio il, per far approfittare dell’occasione il malvivente che stava osservando la donna e che, con una mossa repentina è salito a bordo del mezzo e si è dato alla. E’ successo due giorni fa a Roma, nei pressi della fermata metro “Colli Albani”. L’intervento dei poliziotti e la reazione del malvivente:Ma la scena non è passata inosservata agli agenti della Polizia di Stato del commissariatoche hanno arrestato per rapina, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale il cittadino di origini romene che ha soffermato la sua attenzione verso la donna ...

CorriereCitta : Appio Latino, si distrae per riporre la spesa nella borsa e le rubano il monopattino: 35enne tenta la fuga con calc… - cercasicasait : Stanze in Affitto a Roma (RM) Appio Latino 450€ | 20mq | 2 locali | classe F | CC126123009: Fai click sotto per mag… - B_ELIS84 : Qui se ne parla di più. Serve attenzione per la sicurezza stradale, per davvero però. - MuraLatine : La sicurezza stradale: un tema che riguarda tutti @virginiaraggi @romamobilita @materia__prima @MomyLozzi - romatoday : VIDEO | Una morte annunciata quella di Domenico Proto? Le denunce dimenticate del quartiere -