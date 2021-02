Agguato in Congo, l’informativa di Di Maio: “Chiesto a Pam e Onu di aprire un’inchiesta” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb – Non sarà risparmiato “alcuno sforzo per arrivare alla verità sulla tragica fine” di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci uccisi in Congo: così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Nell’informativa alla Camera sull’Agguato di lunedì 22 in cui sono stati uccisi il nostro ambasciatore e il carabiniere che lo scortava, il titolare della Farnesina annuncia che il governo ha Chiesto al Programma alimentare mondiale e all’Onu di aprire un’inchiesta. “Sulla dinamica dell’Agguato sono in corso accertamenti anche da parte della Procura di Roma. Una squadra dei nostri carabinieri del Ros, su delega della Procura, si è già recata a Goma per una prima missione investigativa. Mi risulta che ne seguiranno altre“, afferma Di Maio. Di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb – Non sarà risparmiato “alcuno sforzo per arrivare alla verità sulla tragica fine” di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci uccisi in: così il ministro degli Esteri Luigi Di. Nelalla Camera sull’di lunedì 22 in cui sono stati uccisi il nostro ambasciatore e il carabiniere che lo scortava, il titolare della Farnesina annuncia che il governo haal Programma alimentare mondiale e all’Onu di. “Sulla dinamica dell’sono in corso accertamenti anche da parte della Procura di Roma. Una squadra dei nostri carabinieri del Ros, su delega della Procura, si è già recata a Goma per una prima missione investigativa. Mi risulta che ne seguiranno altre“, afferma Di. Di ...

