Via libera del CdA di Cassa Depositi e Prestiti per l’offerta ad Aspi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il CdA di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera all’offerta ad Aspi per l’acquisto della partecipazione detenuta da Atlantia. ROMA – Sembra essersi sbloccato il dossier Atlantia. Nella serata di martedì 23 febbraio il CdA di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera all’offerta da parte dell’azienda ad Aspi per l’acquisto della partecipazione detenuta da Autostrade. La nuova proposta, come scritto da Teleborsa, prevede anche un possibile acquisto da parte della controllata da parte dello Stato fino al 100% in caso di esercizio del diritto di co-vendita da parte dei soci di minoranza di Aspi. Il piano di Cdp C’era grande attesa per il nuovo ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il CdA diha dato il viaaladper l’acquisto della partecipazione detenuta da Atlantia. ROMA – Sembra essersi sbloccato il dossier Atlantia. Nella serata di martedì 23 febbraio il CdA diha dato il viaalda parte dell’azienda adper l’acquisto della partecipazione detenuta da Autostrade. La nuova proposta, come scritto da Teleborsa, prevede anche un possibile acquisto da parte della controllata da parte dello Stato fino al 100% in caso di esercizio del diritto di co-vendita da parte dei soci di minoranza di. Il piano di Cdp C’era grande attesa per il nuovo ...

repubblica : ?? Vaccini, via libera ad AstraZeneca fino a 65 anni. Ma la Ue annuncia: 'Dimezzate le forniture previste' - Corriere : Brescia in zona arancione o rossa, c’è il via libera del Ministero: la decisione nelle prossime ore - Tg3web : Dal Ministero della Salute arriva il via libera al vaccino AstraZeneca fino ai 65 anni di età. L'Italia pensa intan… - zanon_graziella : TERAPIA DRAGHI: VIA LIBERA ALLE BANCHE PRIVATE - Alberto Micalizzi - news_mondo_h24 : Via libera del CdA di Cassa Depositi e Prestiti per l’offerta ad Aspi -