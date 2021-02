(Di martedì 23 febbraio 2021) Èdi cospirazione per la distribuzione di cocaina, metanfetamina, eroina e marijuana destinata all’importazione negli Stati Uniti, ma anche di complicità nell’organizzazione della fuga del marito, ildeidel, attraverso un tunnel lungo un miglio, dalla prigione di massima sicurezza di Altiplano, in Messico, nel luglio 2015.di ‘El’, è statain Virginia, negli Stati Uniti, all’aeroporto internazionale di Dulles e oggi dovrà comparire per la prima volta dinanzi a un giudice federale., 31 anni, ha doppia cittadinanza americana e messicana. Visualizza questo post su ...

repubblica : Arrestata in Usa la moglie di 'El Chapo', il signore del narcotraffico messicano: Emma Coronel Aispuro è stata ferm… - Corriere : Usa, arrestata la moglie di «El Chapo», il re del narcos messicani - Corriere : Usa, arrestata la moglie di «El Chapo», il re del narcos messicani - lsaccani67 : RT @Adnkronos: Usa, moglie di '#ElChapo' arrestata per traffico di #droga - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Usa: arrestata la moglie del Chapo, boss del narcotraffico. Emma Coronel Aispuro accusata di traffico di droga https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa arrestata

Con l'accusa di essere coinvolta in un giro di droga, la compagna del noto narcotrafficante è stata fermata all'aeroporto internazionale di Washington. La donna, 31enne con doppio passaporto americano ...Emma Coronel Aispuro, 31 anni, ha il passaporto degli Stati Uniti e del Messico, è stataall'aeroporto internazionale di Dulles e dovrebbe comparire martedì mattina davanti alla corte ...Il prezzo del greggio sale sul calo dei casi Covid-19 nel mondo, previsioni economiche positive e produzione ridotta, con le scorte Usa in lenta ripresa dopo che l’ondata di gelo in Texas ha portato a ...Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di P.S. di Augusta hanno arrestato V. S. di 35 anni, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo era sottoposto alla misura cautelar ...