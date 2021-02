Topo in studio al Gf Vip, Signorini entra nel panico e scappa, ma era solo uno scherzo (IL VIDEO) (Di martedì 23 febbraio 2021) Il 22 febbraio è stata la terz’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, il concorrente eliminato dal pubblico è stato Andrea Zenga. Il giovane di Osimo è stato l’ultimo degli inquilini della casa più spiata d’Italia ad essere eliminato al televoto contro Stefania e Samantha a solo una settimana dalla fine del programma. Ma la puntata è stata segnata anche da alcuni scherzi non solo nella casa, ma anche nello studio. Infatti nella casa Alfonso ha voluto fare credere a Tommaso Zorzi che il programma avrebbe avuto un nuovo slittamente di due settimane. NON MI RIPRENDERÒ MAI PIÙ #GFvip pic.twitter.com/Tgc2a2Kg0p — Righetto (@Ri Ghetto) February 22, 2021 Il concorrente che inizialmente ci aveva creduto, aveva deciso di abbandonare la casa. Insomma uno scherzo che ha scosso per qualche minuto Zorzi che ha poi gioito ... Leggi su virali.video (Di martedì 23 febbraio 2021) Il 22 febbraio è stata la terz’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, il concorrente eliminato dal pubblico è stato Andrea Zenga. Il giovane di Osimo è stato l’ultimo degli inquilini della casa più spiata d’Italia ad essere eliminato al televoto contro Stefania e Samantha auna settimana dalla fine del programma. Ma la puntata è stata segnata anche da alcuni scherzi nonnella casa, ma anche nello. Infatti nella casa Alfonso ha voluto fare credere a Tommaso Zorzi che il programma avrebbe avuto un nuovo slittamente di due settimane. NON MI RIPRENDERÒ MAI PIÙ #GFvip pic.twitter.com/Tgc2a2Kg0p — Righetto (@Ri Ghetto) February 22, 2021 Il concorrente che inizialmente ci aveva creduto, aveva deciso di abbandonare la casa. Insomma unoche ha scosso per qualche minuto Zorzi che ha poi gioito ...

