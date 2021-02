Tommaso Zorzi Dayane Mello | lui la disintegra | “Fingi amore” VIDEO

(Di martedì 23 febbraio 2021) Che scontro. Il milanese demolisce la modella brasiliana spiegando punto per punto perché la ritiene falsa., va in scena al Grande Fratello Vip un altro feroce scontro. Questa volta riguarda l’influencer milanese e la modella brasiliana. L’attacco del primo avviene sotto agli occhi di Stefania Orlando ed L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Finita la diretta del Grande Fratello Vip 5 ,ha avuto un confronto con Dayane Mello sul suo innamoramento nei confronti di Rosalinda Cannavò , venuto a galla nel corso della puntata. La modella brasiliana, però, ha mandato al ...Un gesto che ha lasciato tutti senza parole e ha indispettito non pocoe Stefania Orlando , che hanno dovuto sopportare le ramanzine della modella per la querelle con Maria Teresa Ruta ,...Dopo la puntata in diretta del reality, Tommaso ha attaccato la brasiliana per avere mandato l'(ex) amica Rosalinda Cannavò al televoto ...Il Grande Fratello Vip comunica il prolungamento del reality show a Tommaso Zorzi, che decide di abbandonare: ma è solo uno scherzo.