Sostegno, Anief chiede di far partecipare gli specializzandi ai concorsi ordinari e straordinari (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il sindacato della scuola Anief chiede al Ministro dell'Istruzione di riaprire i termini per far partecipare ai concorsi ordinari e straordinari tutti gli specializzandi del corso di Sostegno. "Sono più di 20.000 coloro che tra qualche mese conseguiranno la specializzazione e non c'è motivo di escluderli visto l'alto numero di insegnanti non specializzati", spiega il Presidente del sindacato Marcello Pacifico. "Questo personale è importante perché acquisirà una qualifica specialista e perché il governo con la legge 178 del 2020 ha autorizzato l'assunzione, nel prossimo triennio, di 25mila unità in organico di diritto", afferma il sindacalista, ricordando che questa è stata una battaglia dell'Anief da quando è iniziata la ...

