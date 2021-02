Rosalinda Cannavò chiude con Dayane Mello: “Non rivolgermi più la parola” (Di martedì 23 febbraio 2021) Rosalinda Cannavò chiude con Dayane Mello dopo essere stata nominata da quest’ultima; “Non rivolgermi più la parola”. Animi infuocati nella notte nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La scelta di Dayane Mello di mandare al televoto la coppia formata da Stefania Orlando e Rosalinda Cannaò per salvare quella formata da Samantha De Grenet e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 23 febbraio 2021)condopo essere stata nominata da quest’ultima; “Nonpiù la”. Animi infuocati nella notte nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La scelta didi mandare al televoto la coppia formata da Stefania Orlando eCannaò per salvare quella formata da Samantha De Grenet e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Grande Fratello Vip, Zorzi smaschera Dayane Mello: 'Ti fingi lesbica' Dopo la puntata in diretta del reality, Tommaso ha attaccato la brasiliana per avere mandato l'(ex) amica Rosalinda Cannavò al ...

Tommaso Zorzi stronca Dayane Mello/ "L'amore per Rosalinda? Una ca*ata" Finita la diretta del Grande Fratello Vip 5 , Tommaso Zorzi ha avuto un confronto con Dayane Mello sul suo innamoramento nei confronti di Rosalinda Cannavò , venuto a galla nel corso della puntata. La modella brasiliana, però, ha mandato al televoto l'attrice contro Stefania Orlando, preferendo salvare la nuova amica Samantha De Grenet. ...

