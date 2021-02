Roma – Arrestati due rapinatori che assaltavano negozi nella capitale (Di martedì 23 febbraio 2021) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato due uomini Romani, di 32 e 52 anni, ritenuti responsabili di almeno tre rapine ai danni di esercizi commerciali nel quartiere Montesacro. Ai due è stata notificata un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica, che dispone per Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 febbraio 2021) I Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaMontesacro hanno arrestato due uominini, di 32 e 52 anni, ritenuti responsabili di almeno tre rapine ai danni di esercizi commerciali nel quartiere Montesacro. Ai due è stata notificata un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale disu richiesta della Procura della Repubblica, che dispone per

