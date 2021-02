Rivolte in carcere in Ecuador | più di 50 morti

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Bilancio gravissimo indove lein tre penitenziari sono costate la vita a oltre 50 detenuti. Le prigioni sono quelle di Guayaquil, El Turi e Cotopaxi. QUITO – Situazione difficile indove sono divampate alcunenelle carceri. In primo, pesante, bilancio, è di più di 50 prigionieri. Guayaquil, El Turi e Cotopaxi Secondo quanto riferito dal sito del quotidiano El Comercio, le vittime sono decedute in incidenti registrati nei centri penitenziari di Guayaquil, El Turi e Cotopaxi. Anche neldi Lacatunga si segnalano disordini e scontri ma le notizie sono sommarie e non è noto il numero di eventuali. Gli agenti di polizia stanno portando avanti operazioni per riportare la normalità, mentre i militari ...

la Repubblica

Oltre alle vittime fatali, i media parlano anche di una ventina di feriti e di una quarta rivolta nel carcere di Lacatunga, con un altro bilancio imprecisato di vittime. La polizia dell' Ecuador ha confermato che più di 50 prigionieri sono morti come conseguenza di rivolte esplose in tre carceri del Paese. Secondo quanto riferito dal sito del quotidiano El Comercio...