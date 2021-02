Random: “Torno a Te” incoraggia l’amore. Ecco il testo e il significato (Di martedì 23 febbraio 2021) Random porterà sul palco di Sanremo un brano molto emozionante dal titolo “Torno a te”. Scopriamo insieme il testo e il significato Uno dei Big più “piccoli” che salirà sul palco di Sanremo è Random, un rapper napoletano giovanissimo che ha raggiunto il grande pubblico attraverso un brano che sicuramente tutti conoscerete: Chiasso. Random porterà sul palco dell’Ariston il brano “Torno a te” scritto insieme a Zenit. Ecco il testo e il significato! significato “Narra di una storia d’amore finita. incoraggia le persone a tornare al primo amore e a vivere tutte le cose come se fosse il primo amore. La canzone avrà delle sonorità diverse da quelle che ho portato fino ad ora. È un ... Leggi su zon (Di martedì 23 febbraio 2021)porterà sul palco di Sanremo un brano molto emozionante dal titolo “a te”. Scopriamo insieme ile ilUno dei Big più “piccoli” che salirà sul palco di Sanremo è, un rapper napoletano giovanissimo che ha raggiunto il grande pubblico attraverso un brano che sicuramente tutti conoscerete: Chiasso.porterà sul palco dell’Ariston il brano “a te” scritto insieme a Zenit.ile il“Narra di una storia d’amore finita.le persone a tornare al primo amore e a vivere tutte le cose come se fosse il primo amore. La canzone avrà delle sonorità diverse da quelle che ho portato fino ad ora. È un ...

infoitcultura : “Torno a te” di Random, il testo della canzone di Sanremo 2021 - alcolessia : “quanti sogni nel cassetto che a volte lasciamo alle spalle, non lasciamo la vita di sempre per paura di restare da… - zazoomblog : Sanremo 2021 chi è Random: in gara con la canzone “Torno a te” - #Sanremo #Random: #canzone #“Torno - AllMusicItalia : Random sarà a Sanremo 2021 con Torno a Te, pezzo in cui esplora nuove sonorità per proporsi in veste più cantautora… - p0isonousblood_ : Tweet random che non si cagherà nessuno perché mi manca l'anno scolastico 2018/19 solo perché oggettivamente potevo… -