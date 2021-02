Pro e Contro per Firefox | Chrome | Edge e Opera

Leggi su navigaweb

(Di martedì 23 febbraio 2021) Scegliere quale browser usare può dipendere da tanti fattori e spesso influisce anche una grande componente soggettiva (a qualcuno può piacere un browser rispetto all'altro, anche con evidenti limiti e difetti). Come avrà notato chi legge i blog di tecnologia gli aggiornamenti di questi browser sono ormai velocissimi, tutti a rincorrere le ultime tecnologie del web, ad aggiungere funzionalità, caricando sempre più velocemente e migliorandosi ogni volta. Se non sappiamo quale browser scegliere per il nostro computer, in questa guida vi mostreremo tutti i , ossia i browser più famosi e utilizzati al momento sui PC con sistemativo Windows 10. Al termine della lettura avremo un quadro decisamente più chiaro e potremo scegliere il miglior browser per il nostro computer, senza andare per forza dietro alle mode. LEGGI ANCHE -> Migliori browser a confronto: ...