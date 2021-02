Obiettivo derby: ecco il programma di Sampdoria e Genoa (Di martedì 23 febbraio 2021) Ranieri e Ballardini hanno avuto la stessa idea: Sampdoria e Genoa terminano oggi i giorni di riposo, testa al mini tour de force Claudio Ranieri e Davide Ballardini si troveranno presto faccia a faccia. La prossima settimana è ricca di appuntamenti dato che il derby della Lanterna cadrà di mercoledì. Come riporta la Stampa, i tecnici hanno deciso entrambi per un lungo riposo concedendo alle proprie squadre anche il lunedì di stop. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Il mini ciclo della Sampdoria prevede domenica all’ora di pranzo l’Atalanta, poi il Genoa e si chiude con il Cagliari. Il tour de force dei rossoblù invece l’Inter, il derby e poi la Roma. Un trittico di partite che potrebbe cambiare la fisionomia della classifica. L’imperativo per i ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Ranieri e Ballardini hanno avuto la stessa idea:terminano oggi i giorni di riposo, testa al mini tour de force Claudio Ranieri e Davide Ballardini si troveranno presto faccia a faccia. La prossima settimana è ricca di appuntamenti dato che ildella Lanterna cadrà di mercoledì. Come riporta la Stampa, i tecnici hanno deciso entrambi per un lungo riposo concedendo alle proprie squadre anche il lunedì di stop. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Il mini ciclo dellaprevede domenica all’ora di pranzo l’Atalanta, poi ile si chiude con il Cagliari. Il tour de force dei rossoblù invece l’Inter, ile poi la Roma. Un trittico di partite che potrebbe cambiare la fisionomia della classifica. L’imperativo per i ...

