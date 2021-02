Nuovo Dpcm | Draghi convoca i ministri e Cts per varianti e misure anti-Covid

(Di martedì 23 febbraio 2021) Alle 19 è iniziato l’incontro a Palazzo Chigi per discutere la strategia per contrastare l’avanzata del virus e le. Miozzo (Cts): «Linea prudenza, ma catastrofe non imminente. Non si è parlato di riaperture»

DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Decreto, spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo. In zona rossa impedite le visite a p… - ilfoglio_it : La discontinuità di Draghi passa dal nuovo approccio sui lockdown (prima del picco), da un nuovo algoritmo (sì ai d… - GiovanniMario12 : RT @sottoinchiesta: ?? Oggi @Radio1Rai @manufalcetti nuovo #Dpcm Bruno Sokolowicz #vaccini e #Regioni campagna al rallentatore @diodatopiro… - arwen0506 : RT @Frances72595418: Nuovo Dpcm: Draghi convoca d'urgenza ministri e Cts per le 19. Le ultime notizie -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Il governo accelera sulcon le norme anti - contagio da Covid. Una riunione del premier Mario Draghi è in corso con i ministri sul dossier Covid. Alla riunione partecipano anche gli esperti Silvio Brusaferro, ...Si cerca una quadra tra "aperturisti" e rigoristi in vista delche dovr sostituire quello firmato da Giuseppe Conte in scadenza il 5 marzo. Il leader della Lega Matteo Salvini, da parte ...A un anno dalla prima, l’Italia piomba nelle avanguardie della terza ondata di Covid. L’allarme varianti ha trasformato la provincia di Brescia in zona arancione rafforzata mentre aumentano quelle ros ...Al lavoro sul nuovo Dpcm, più facile entrare in zona rossa. Il governo di Mario Draghi, dopo la bufera per lo stop in extremis agli ...