Nel piccolo comune misure più restrittive (Di martedì 23 febbraio 2021) Il piccolo comune di Torrice, in provincia di Frosinone, è finito in zona rossa a causa della forte presenza della variante inglese. Lazio, comune di Torrice in zona rossa per variante inglese su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 febbraio 2021) Ildi Torrice, in provincia di Frosinone, è finito in zona rossa a causa della forte presenza della variante inglese. Lazio,di Torrice in zona rossa per variante inglese su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : Tragedia nel #Trevigiano, mamma si suicida lanciandosi dal ponte con il figlio di un anno e mezzo. Lei è morta, il… - VISI0NE : @egusintiramisu @Loreal @Loretta_Grace mi dispiace tanto che dobbiate urlare per farvi ascoltare, nel mio piccolo h… - ObsoletusH : @AhiMaria1 l'immunità di gregge è chiamata così da prima di covid perché si osserva facilmente in piccolo nel gregg… - caotica1989 : RT @fabi976: Nel mio piccolo mondo privato conservo tutte le cose rotte ma ancora piene di vita. - RenzoCianchetti : RT @ombrysan: Ecco uno che da piccolo ha sniffato la colla al cianuro, quella che si usa nel modellismo per incollare componenti piccoli pi… -