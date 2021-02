Morto Lawrence Ferlinghetti | addio all' ultimo poeta della Beat Generation

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il leggendarioed editore statunitense,, èa causa di una malattia polmonare all'età di 101 anni. Con lui si è spenta una delle ultime voci in vita...

Agenzia_Ansa : E' morto all'eta' di 101 anni il poeta statunitense Lawrence Ferlinghetti, vecchio proprietario dell'iconica librer… - repubblica : ?? È morto Lawrence Ferlinghetti, addio al poeta della Beat Generation - ilpost : È morto Lawrence Ferlinghetti, noto poeta ed editore della “beat generation”: aveva 101 anni - Miti_Vigliero : RT @MauroV1968: È morto Lawrence Ferlinghetti ?? - MilenaLazzaroni : RT @ilpost: È morto Lawrence Ferlinghetti, noto poeta ed editore della “beat generation”: aveva 101 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Lawrence

la Repubblica

Il leggendario poeta ed editore statunitense,Ferlinghetti , èa causa di una malattia polmonare all'età di 101 anni. Con lui si è spenta una delle ultime voci in vita della Beat Generation. Ferlinghetti era il proprietario della ...ConFerlinghetti, scomparso il 23 febbraio, se n'è andata l'ultima grande icona della Beat Generation. Nato a New York nel 1919, questo poeta statunitense d'origini italiane avrebbe compiuto 102 ...Negli anni '80, mentre era diretto a Napoli, la locomotiva ebbe un guasto e durante la sosta nella Perla dell'Adriatico scrisse i versi dedicati alla cittadina: "Turchese il mare al largo di Grottamma ...È morto Lawrence Ferlinghetti, noto poeta ed editore della cosiddetta beat generation: aveva 101 anni. La causa della morte è stata una malattia ai polmoni. Ferlinghetti era nato nello stato di New ...