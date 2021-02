Milano | aggredisce i passanti e due pattuglie con un coltello | poliziotto spara e lo uccide

(Di martedì 23 febbraio 2021) Un uomo che la scorsa notte aha aggredito deiper strada, armato di un grosso, è stato ucciso dagli agenti della polizia chiamati dai residenti della zona. La vittima si chiamava Jerry Dimapulangan, aveva 45 anni, era di origini filippine ed aveva precedenti per reati contro la persona. In forte stato di alterazione, si è scagliato più volte contro gli agenti: uno di loro, dopo aver cercato di contenerlo, hato due volte,ndolo. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato le Volanti sono intervenute alle 00.20 in via Sulmona, in zona Corvetto (Sud-Est della città) dove diversi cittadini avevano segnalato il 45enne in strada mentre con unaveva tentato di aggredire prima un rider e poi un residente di un palazzo che usciva dal portone. ...

Muore un 45enne filippino, Salvini: "Spero che adesso nessuno se la prenda coi poliziotti". Fsp: "Taser avrebbe evitato il peggio" Far West in strada a Milano dove un filippino di 45 anni è morto dopo un conflitto a fuoco con la Polizia in via Sulmona, in zona Corvetto, periferia sud - est del capoluogo lombardo. L'episodio è avvenuto nella notte tra ... L'intervento degli agenti delle Volanti perché il 45enne stava inseguendo un passante. Un poliziotto a terra ferito dopo una caduta e un collega che esplode almeno quattro colpi con la pistola d'ordinanza ... Sparatoria a Milano, autopsia sul 45enne ucciso dalla polizia: segni dei proiettili ad altezza uomo È stata disposta l'autopsia sul corpo di J.D., il 45enne ucciso nella notte a colpi di pistola ...