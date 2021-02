Lega Pro | Giuseppe Pasini nuovo consigliere Figc

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il presidente della Feralpisalò,, sarà ilper laPro. Vince con oltre venti voti e promette cambiamenti. Si è chiusa l’assemblea elettiva della, e se da una parte ci sono state conferme prevedibili (Claudio Lotito per laSerie A eMarotta nelConsiglio Federale), non sono mancate le sorprese. Una su tutte la vittoria di, presidente della Feralpisalò, come. Da sottolineare inoltre la crescita della componente femminile che sale a quota 4. “A disposizione, oltre alla mia passione, anche esperienza da imprenditore, perché fare calcio oggi significa ...

I 59 club della Serie C di calcio si mobilitano con una raccolta di firme per realizzare il sogno di: avere il beato Carlo Acutis come patrono dei giovani del pallone. Acutis, studente milanese morto all'età d 15 anni, stroncato dalla leucemia e protagonista di molte iniziative di ...