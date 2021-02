Lazio-Bayern, Lucas Leiva: “Serata difficile da accettare. Musacchio? Può capitare” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “E’ una Serata difficile da accettare. Era difficile vincere contro il Bayern Monaco, ma siamo dispiaciuti per come è andata. Possiamo fare molto meglio rispetto a stasera: dobbiamo imparare da questa partita, abbiamo commesso errori che di solito non facciamo e che non è possibile commettere a questi livelli. Ora andiamo avanti“. Lucas Leiva commenta così la netta sconfitta della Lazio contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League. “L’errore di Musacchio? Può succedere, non è colpa sua se abbiamo perso, perché poi abbiamo subito altri tre gol. Abbiamo perso tutti, abbiamo giocato male tutti“, ha concluso il centrocampista biancoceleste. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “E’ unada. Eravincere contro ilMonaco, ma siamo dispiaciuti per come è andata. Possiamo fare molto meglio rispetto a stasera: dobbiamo imparare da questa partita, abbiamo commesso errori che di solito non facciamo e che non è possibile commettere a questi livelli. Ora andiamo avanti“.commenta così la netta sconfitta dellacontro ilMonaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League. “L’errore di? Può succedere, non è colpa sua se abbiamo perso, perché poi abbiamo subito altri tre gol. Abbiamo perso tutti, abbiamo giocato male tutti“, ha concluso il centrocampista biancoceleste. SportFace.

