L'app che insegna la matematica ai bambini accusata di fare pubblicità ingannevole (Di martedì 23 febbraio 2021) È una delle app didattiche più diffuse al mondo. Prodigy, il gioco che insegna ai bambini in età scolare la matematica, è stata scaricata – secondo i dati di alcuni tool di analisi delle applicazioni, come App Annie – ben 7,3 milioni di volte nel solo Nord America. Se si considera, tuttavia, che lo strumento è impiegato a livello didattico anche in Australia e in India, si capisce la portata di quanto sta accadendo. La nonprofit Campaign for a Commercial Free Childhood, negli Stati Uniti, ha denunciato alla Federal Trade Commission presunte pratiche scorrette a livello pubblicitario per questa applicazione. LEGGI ANCHE > Può mai esistere un social network per bambini (anche se lo ha inventato Lego)? Prodigy finisce nel mirino di una protesta per presunte pratiche commerciali scorrette La domanda è: in che modo ...

