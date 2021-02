Il rischio dello scontro permanente tra Unione europea e Regno Unito (Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo quattro anni di negoziati e un accordo commerciale trovato a fatica nell’ultimo momento utile, Regno Unito e Unione europea hanno capito che la Brexit non sarà una data sul calendario da ricordare, ma una allerta permanente. Il ritorno alle dogane, le tensioni al confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, la perdita del primato della City di Londra in Europa sono i primi effetti collaterali dell’uscita del Regno Unito dall’Ue. Secondo un lungo approfondimento del Financial Times non è ancora chiaro se la relazione tra Londra e i 27 Stati membri sarà una sana competizione o un conflitto dilaniante che porterà a sgarbi diplomatici e dazi commerciali nel lungo periodo. E ad approfittare di questa divisione nel Vecchio Continente potrebbero essere Russia e Cina. I ... Leggi su linkiesta (Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo quattro anni di negoziati e un accordo commerciale trovato a fatica nell’ultimo momento utile,hanno capito che la Brexit non sarà una data sul calendario da ricordare, ma una allerta. Il ritorno alle dogane, le tensioni al confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, la perdita del primato della City di Londra in Europa sono i primi effetti collaterali dell’uscita deldall’Ue. Secondo un lungo approfondimento del Financial Times non è ancora chiaro se la relazione tra Londra e i 27 Stati membri sarà una sana competizione o un conflitto dilaniante che porterà a sgarbi diplomatici e dazi commerciali nel lungo periodo. E ad approfittare di questa divisione nel Vecchio Continente potrebbero essere Russia e Cina. I ...

