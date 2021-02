Highlights e gol Lazio-Bayern Monaco 1-4: Champions League 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Gli Highlights con le azioni salienti di Lazio-Bayern Monaco, andata degli ottavi di finale della Champions League 2020-21. Dominio bavarese all’Olimpico con un poker che di fatto chiude il discorso per il passaggio del turno. Quattro reti a firma di Lewandowski, Musiala e Sane oltre all’autogol di Acerbi mentre per i biancocelesti risponde il solo Correa nella ripresa. TABELLINO E PAGELLE Lazio-Bayern Monaco 1-4 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Glicon le azioni salienti di, andata degli ottavi di finale della-21. Dominio bavarese all’Olimpico con un poker che di fatto chiude il discorso per il passaggio del turno. Quattro reti a firma di Lewandowski, Musiala e Sane oltre all’autogol di Acerbi mentre per i biancocelesti risponde il solo Correa nella ripresa. TABELLINO E PAGELLE1-4 SportFace.

sportli26181512 : Leeds United-Southampton 3-0: Rotondo successo interno per il Leeds United nel match valido per la diciottesima gio… - LucaBrindisino : #LecceCosenza 3-1 Col #Cosenza altri segnali di bella alchimia tra giovani virgulti e senatori veterani: è questa l… - SkyTG24 : Ottavi Champions League, alle 21 Lazio-Bayern Monaco. Ecco le probabili formazioni - Fprime86 : RT @SkySport: 'MATETA? CHE TACCO ?? CHE GOL ?' Il Crystal Palace vince in casa del Brighton ? ? Al 28' gol bellissimo del Crystal Palace: Ay… - SkySport : 'MATETA? CHE TACCO ?? CHE GOL ?' Il Crystal Palace vince in casa del Brighton ? ? Al 28' gol bellissimo del Crystal… -