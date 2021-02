Governo: Fassino, 'si apre fase nuova, tutti i partiti dovranno riorganizzarsi' (2) (Di martedì 23 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 febbraio 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : Governo: Fassino, 'si apre fase nuova, tutti i partiti dovranno riorganizzarsi' (2)... - RChiovenda : RT @ebreieisraele: Se a #torino ri-indagano per #smog i pluri indagati e condannati #islamici #fassino #chiamparino #appendino e mezza giun… - ebreieisraele : Se a #torino ri-indagano per #smog i pluri indagati e condannati #islamici #fassino #chiamparino #appendino e mezza… - fracchio_ : RT @fracchio_: Fassino si è pronunciato sulla durata del governo Draghi. Durerà fino alla fine della legislatura. - DonLega : @Filippo_Casini La dx era al governo con conte1 (che se non era per le mire di salvini avrebbe continuato imperterr… -