Gaia, “Il cuore amaro”: testo del brano in gara a Sanremo 2021 (Di martedì 23 febbraio 2021) Si chiama “Il cuore amaro” il brano che Gaia porterà sul palco di Sanremo 2021: “una canzone che parla della mia storia” Gaia concorrerà a Sanremo 2021 con “Il cuore amaro“. L’artista, da “X Factor” e “Amici” al palco dell’Ariston, ha raccontato ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni: “È una canzone che non parla d’amore, per quanto a me piaccia parlare d’amore, parla di me. Infatti il “cuore amaro” è mio. Parla della mia storia, del mio percorso, di come mi sento attualmente. È molto personale, anche a livello di sound mi rappresenta tanto, porta molta della mia cultura al pubblico, però sempre con un twist un po’ più contemporaneo“. Inoltre, la cantante ha ... Leggi su zon (Di martedì 23 febbraio 2021) Si chiama “Il” ilcheporterà sul palco di: “una canzone che parla della mia storia”concorrerà acon “Il“. L’artista, da “X Factor” e “Amici” al palco dell’Ariston, ha raccontato ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni: “È una canzone che non parla d’amore, per quanto a me piaccia parlare d’amore, parla di me. Infatti il “” è mio. Parla della mia storia, del mio percorso, di come mi sento attualmente. È molto personale, anche a livello di sound mi rappresenta tanto, porta molta della mia cultura al pubblico, però sempre con un twist un po’ più contemporaneo“. Inoltre, la cantante ha ...

bri0schi : Cuore Amaro è molto Genesi come testo, ovviamente non so come sia la produzione però il testo urla proprio Gaia - Eureka50416725 : RT @cuoreamaro_: amo il modo di scrivere di Gaia penso che cuore amaro sia davvero la canzone in cui troviamo la vera essenza di Gaia. Com… - thiskiwiisme : Stanotte ho sognato Gaia che cantava Cuore Amaro a Sanremo, chiaramente la versione della mia testa era un tantino orrenda but anyways - inutile_canzone : RT @miricordodime: Sono completamente innamorata del testo di cuore amaro. Mi ha suscitato delle sensazioni bellissime, non so che dire gai… - inutile_canzone : RT @cuoreamaro_: amo il modo di scrivere di Gaia penso che cuore amaro sia davvero la canzone in cui troviamo la vera essenza di Gaia. Com… -