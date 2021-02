Funerali solenni per assessori e dirigenti: la Sardegna "copia" le esequie di Stato (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - Necrologi sui quotidiani, camera ardente per due giorni, guardia d'onore ai Funerali, giornate di lutto regionale, messa funebre celebrata dal vescovo, se il defunto era cattolico: la Regione Sardegna si è dotata di una disciplina delle 'esequie solenni', non solo in caso di morte del presidente e degli assessori in carica, ma anche degli ex presidenti e assessori, dei direttori generali e di "personalità eminenti", con spese per i Funerali, motivate, a carico delle casse pubbliche, con eccezione di quelle per la tomba. La delibera, presentata dalla vicepresidente Alessandra Zedda, è stata approvata dalla Giunta sulla falsariga del dpcm del 2006 che disciplina le 'esequie di Stato'. La Giunta regionale è reduce da un lutto recente, la morte ... Leggi su agi (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - Necrologi sui quotidiani, camera ardente per due giorni, guardia d'onore ai, giornate di lutto regionale, messa funebre celebrata dal vescovo, se il defunto era cattolico: la Regione Sardegna si è dotata di una disciplina delle '', non solo in caso di morte del presidente e degliin carica, ma anche degli ex presidenti e, dei direttori generali e di "personalità eminenti", con spese per i, motivate, a carico delle casse pubbliche, con eccezione di quelle per la tomba. La delibera, presentata dalla vicepresidente Alessandra Zedda, è stata approvata dalla Giunta sulla falsariga del dpcm del 2006 che disciplina le 'di'. La Giunta regionale è reduce da un lutto recente, la morte ...

