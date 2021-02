Eliminazione sofferta al GF Vip 5 | l’ultimo colpo di scena del reality

Leggi su urbanpost

(Di martedì 23 febbraio 2021) Chi è uscito dal Grande Fratello Vip 5? Con la finale sempre più vicina le eliminazioni bruciano al GF: dopo una permanenza lunga mesi, l’unica consolazione per gli inquilini con i nervi al collasso potrebbe essere proprio la vittoria del. Ma settimana dopo settimana il gruppo si sfoltisce. E a farne le spese sono i concorrenti meno votati. Quelli che hanno contribuito meno alle dinamiche del gioco o magari quelli semplicemente ‘sfortunati’ per essere finiti al televoto con qualcuno più forte. Leggi anche >> Dayane Mello, conto alla rovescia al GF Vip: bomba su ciò che succederà fuori GF, avventura interminabile per i concorrenti A varcare la porta rossa in uscita davvero una miriade di concorrenti: il doppio appuntamento settimanale e i continui ingressi hanno fatto della quinta edizione del GF Vip la versione più affollata. Partito lo scorso 14 ...