Decathlon | in Romania sorgerà una fabbrica di bici

vincenzo_liotta : Decathlon, attraverso il partner Sport Mechanical Workshop, sta costruendo una fabbrica di biciclette di 23.000 m²… -

Ultime Notizie dalla rete : Decathlon Romania

PIANETAMOUNTAINBIKE.IT

Forse anche per questo motivo, e per slegarsi dunque dalla dipendenza dalla Cina, la catenasta costruendo, o meglio, sta facendo costruire, una grande fabbrica di bici e eBike in. ......cui Glami.ro collabora ci sono Fashion Days - il più grande rivenditore di moda online in, ... La classifica è completata da nomi come Fashion Days, H&M,, Zara, Reserved o Answear. ...Decathlon prossimamente aprirà in Romania una grande fabbrica di bici. Intanto sbarca nel basket come partner della Reale Mutua Torino.La fabbrica sta nascendo vicino alla città di Timisoara, perché nella stessa città SMW stava già producendo per Decathlon, utilizzando uno stabilimento in affitto, sfornando fino a 3.500 bici al giorn ...