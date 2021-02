Covid: Moratti, 'su vaccini cambio di strategia, concentrati dove c'è focolaio' (2) (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - "La variante inglese - ha detto Guido Bertolaso, presente in consiglio regionale assieme alla vicepresidente - sta creando problemi nella provincia di Brescia e ha fatto aumentare di parecchio il contagio tra le persone e i ricoveri in ospedale, soprattutto nelle terapie intensiva, tanto è vero che è stato elevato il livello di attenzione delle rianimazioni da 3 a 4". Il cambio di strategia sui vaccini, che organizzerà più somministrazioni in base all'incidenza dei contagi, è così giustificato: "A nostro avviso, sentito il Cts regionale, bisogna intervenire adottando approcci diversi, nuove contromisure: questa è una guerriglia, il virus si sposta, noi dobbiamo utilizzare le armi che abbiamo a disposizione. L'unica è il vaccino, sono le nostre pallottole: sappiamo che non sono sufficienti, ma dobbiamo aggredire il più ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - "La variante inglese - ha detto Guido Bertolaso, presente in consiglio regionale assieme alla vicepresidente - sta creando problemi nella provincia di Brescia e ha fatto aumentare di parecchio il contagio tra le persone e i ricoveri in ospedale, soprattutto nelle terapie intensiva, tanto è vero che è stato elevato il livello di attenzione delle rianimazioni da 3 a 4". Ildisui, che organizzerà più somministrazioni in base all'incidenza dei contagi, è così giustificato: "A nostro avviso, sentito il Cts regionale, bisogna intervenire adottando approcci diversi, nuove contromisure: questa è una guerriglia, il virus si sposta, noi dobbiamo utilizzare le armi che abbiamo a disposizione. L'unica è il vaccino, sono le nostre pallottole: sappiamo che non sono sufficienti, ma dobbiamo aggredire il più ...

fattoquotidiano : Covid, Lombardia lenta perfino sui test rapidi. Moratti silura il dg e fa slittare la campagna: partirà solo a marz… - clikservernet : Vaccino anti-Covid, Moratti annuncia un cambio di strategia in Lombardia: “Saranno concentrati nelle aree più colpi… - TV7Benevento : Covid: Moratti, 'su vaccini cambio di strategia, concentrati dove c'è focolaio' (2)... - Noovyis : (Vaccino anti-Covid, Moratti annuncia un cambio di strategia in Lombardia: “Saranno concentrati nelle aree più colp… - RafTris : RT @CremaschiG: #Draghi #Speranza #Fontana #Moratti a #Brescia c’è terza ondata #varianteinglese #Covid da settimane e voi in ritardo come… -