Covid | contagi in provincia di Bergamo Incidenza raddoppiata in due settimane

La7tv : #omnibus Il presidente della fondazione GIMBE Nino @Cartabellotta sull'aumento dei contagi #Covid a causa delle var… - rtl1025 : ?? Stabilita la zona #arancionescuro, da giovedì 25 febbraio e fino all'11 marzo, per 14 Comuni dell'Emilia-Romagna… - MediasetTgcom24 : Covid, 13.314 nuovi contagi (303mila tamponi) e altri 356 decessi - MauroCapozza : RT @Lanf040264: #Fontana chiede di riaprire tutto con 15mila contagi al giorno e 4mila ricoverati. Ma è pazzo? #23febbraio #facciamorete… - EnricoCEngelma1 : @Open_gol Malgrado il numero sempre maggiore di #tamponi, il numero dei contagi scoperti rimane invariato, anzi in… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid contagi

Stabilita la zona arancione scuro, dal 25 febbraio fino all'11 marzo, per 14 Comuni dell'Emilia - Romagna a causa dell'incremento deida. Si tratta di una misura che riguarda tutti i Comuni che fanno capo all'Ausl di Imola: Imola, Castel San Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Fontanelice, ...... da giovedì 25 febbraio e fino all'11 marzo, per 14 Comuni dell'Emilia - Romagna dove da giorni si registra una situazione di progressiva criticità a causa dell'incremento deida- 19. ...Zona arancione scuro, da giovedì 25 febbraio e fino all’11 marzo, per 14 Comuni dell’Emilia-Romagna dove da giorni si registra una situazione di progressiva criticità a causa dell’incremento dei ...Il Comitato Tecnico Scientifico, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, avrebbe consigliato al premier Draghi di non riaprire palestre e piscine ...