Congo | l’esperto a TPI | “Chi ha attaccato il convoglio forse non sapeva della presenza dell’ambasciatore”

(Di martedì 23 febbraio 2021) “Il Kivu è una zona estremamente complessaRepubblica Democratica del. Sul territorio sono presenti svariate decine di gruppi ribelli, che mutano nel corso degli anni e che sono difficili da monitorare anche per gli analisti”. Bernardo Venturi, ricercatore associato presso l’Istituto Affari Internazionali (IAI), spiega a TPI il contesto in cui è avvenuto ieri l’attacco contro unOnu in cui sono stati uccisi l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista Mustapha Milambo. Venturi, che si occupa di Africa, gestione delle crisi civili, relazioni esterne dell’Ue, peacebuilding e cooperazione allo sviluppo, invita a leggere quanto accaduto guardando non solo al, ma anche agli altri PaesiRegione. “L’equilibrio nella Regione”, ...