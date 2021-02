Cashback | spuntano due clamorose soluzioni anti-furbetti 

Leggi su inews24

(Di martedì 23 febbraio 2021), arrivano importssime novità dal Ministero dell’Economia. Ecco chestanno valutando per fermare le irregolarità. Arriva ulteriori conferme: è in arrivo una stretta sul fronte. Secondo quanto infatti filtra dal Ministero dell’Economia, si stanno studiando in queste ore diverseper regolarizzare il più possibile il concorso e per stroncare sul nascere i L'articolo proviene da Inews.it.