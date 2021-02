Calcioscommesse | Beppe Signori assolto | “Dopo 10 anni è finita Vittoria nettissima”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021)non truccò la partita tra Piacenza e Padova del 2 ottobre del 20102 a 2. Lo ha deciso il tribunale di Piacenza assolvendo con formula piena l’ex attaccante di Foggia, Lazio e Bologna. Imputato in uno dei filoni dell’inchiesta sulaperta all’inizio dalla procura di Cremona,è statoperché il fatto non sussiste. L’ex attaccante aveva rinunciato alla prescrizione. “senza se e senza ma!con formula piena perché il fatto non sussiste, art. 530 co. 1 C. P. (Non per insufficienza di prove)!”, ha commentato l’ex attaccante della Nazionale, che oggi ha 53, sulla sua pagina Instagram. Nel 2011era stato arrestato e ...