Alex Albon nel DTM per tornare in F1

Alex Albon, declassato a terzo pilota della Red Bull in F1, quest'anno sarà impegnato nel DTM alla guida di una Ferrari 488 GT3 Evo. Il pilota anglo-tailandese rientra in quella categoria di piloti promossi e retrocessi in breve tempo dal team di Milton Keynes. Il tempo darà però modo di vedere se la scelta di puntare su Sergio Perez sia stata corretta, o se Albon sarà rivalutato.

Albon tra delusione e motivazione

In un'intervista apparsa su Motorsport.com, a cura di Roberto Chinchero, l'ex seconda guida Red Bull ha analizzato la delusione di quando ha appreso che la squadra non lo avrebbe scelto come titolare per il 2021. Un periodo sicuramente difficile, ma dal quale bisogna trovare gli stimoli per poter andare avanti e dimostrare il proprio valore: "Ho attraversato questo tipo di situazione molte volte ..."

