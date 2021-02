A Goma l’aereo che riporterà in Italia le salme di Attanasio e Iacovacci (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – L’aereo dell’Aeronautica militare italiana è atterrato all’aeroporto di Goma per riportare in Italia le spoglie dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci, rimasti uccisi ieri in un assalto armato mentre attraversavano il Parco nazionale del Virunga, nell’est della Repubblica democratica del Congo. Lo confermano fonti di stampa locali. Leggi su dire (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – L’aereo dell’Aeronautica militare italiana è atterrato all’aeroporto di Goma per riportare in Italia le spoglie dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci, rimasti uccisi ieri in un assalto armato mentre attraversavano il Parco nazionale del Virunga, nell’est della Repubblica democratica del Congo. Lo confermano fonti di stampa locali.

