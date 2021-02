Volley, per l’Olimpica arriva la seconda vittoria consecutiva: Salerno battuta 3 a 0 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – seconda vittoria consecutiva per l’Olimpia, la prima in casa, che ora si porta a sei punti in classifica. La squadra biancoverde ha avuto la meglio della squadra fanalino di coda della classifica con un netto 3 a 0. Una vittoria importante per Picariello e compagni che ora possono guardare con serenità al prosieguo del torneo. Al giro di boa della prima fase del torneo ora i ragazzi allenati da Domenico Amodeo si trovano alle spalle delle favoritissime Massa e Marigliano e a pari punti con Ischia e Sacs. Nella partita di sabato il tecnico biancoverde ha dovuto fare a meno dell’assenza dell’opposto Cefariello che però è stato sostituito egregiamente dal giovane Simolo che non ha fatto sentire la sua assenza. Mattatore della serata è stato Rescignano, in gran forma, che ha bombardato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino –per l’Olimpia, la prima in casa, che ora si porta a sei punti in classifica. La squadra biancoverde ha avuto la meglio della squadra fanalino di coda della classifica con un netto 3 a 0. Unaimportante per Picariello e compagni che ora possono guardare con serenità al prosieguo del torneo. Al giro di boa della prima fase del torneo ora i ragazzi allenati da Domenico Amodeo si trovano alle spalle delle favoritissime Massa e Marigliano e a pari punti con Ischia e Sacs. Nella partita di sabato il tecnico biancoverde ha dovuto fare a meno dell’assenza dell’opposto Cefariello che però è stato sostituito egregiamente dal giovane Simolo che non ha fatto sentire la sua assenza. Mattatore della serata è stato Rescignano, in gran forma, che ha bombardato ...

